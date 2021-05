Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, liderul PNL Ludovic Orban, a transmis, in mesajul de Paște, ca „odata cu finalizarea campaniei de vaccinare vom reveni la normalitate”. „Gandurile și urarile mele se indreapta catre toți creștinii care sarbatoresc Sfintele Paști, fie ca sunt in țara sau in diaspora.…

- "Gandurile si urarile mele se indreapta catre toti crestinii care sarbatoresc Sfintele Pasti, fie ca sunt in tara sau in diaspora. Sarbatoarea Pastelui ne reuneste pe toti in spiritul compasiunii si al apropierii de ceilalti, cu bucuria vestii ca Domnul Iisus a inviat pentru noi. A trecut un an de cand…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a criticat duminica, intr-o postare pe Facebook faptul ca liderii Puterii nu au avut nicio reactie la implinirea a 16 ani de cand Romania a semnat Tratatul de aderare la UE, dar si derularea negocierilor pentru PNRR, atasand postarii o fotografie in care apar actualul europarlamentar…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca romanii sunt „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, dupa ce tara noastra a ocupat locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele imunizate anti-COVID cu ambele doze, potrivit Agerpres . „Suntem tot mai aproape de revenirea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, intr-un interviu axat pe diverse teme – de partid, politice și sociale, pe marginea momentului in care s-a vaccinat, impreuna cu mama sa. In cursul unui interviu acordat pentru G4Media.ro, Marcel Ciolacu a comentat vizavi de platforma de vaccinare: „De ce ai…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Votul final in motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri, 17 februarie, in plenul Camerei Deputatilor.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura, anunța Agerpres.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba…