"Ca in fiecare an, pe 7 aprilie marcam Ziua Mondiala a Sanatații, o zi cu semnificații deosebite atat in ceea ce privește persoanele, cat și in ceea ce privește comunitațile. Din pacate, ca și anul trecut, trebuie sa ne raportam la aceasta zi din perspectiva impactului negativ al pandemiei de COVID-19, care ne afecteaza pe toți deopotriva, personal, dar și la nivel de societate. Sanatatea are nevoie de schimbari majore și folosesc acest prilej pentru a sublinia, din nou, necesitatea investițiilor in acest domeniu, care sa duca la modernizarea sistemului de sanatate, la cresterea calitatii serviciilor…