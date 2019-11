Stiri pe aceeasi tema

- Salariile si pensiile vor fi achitate la termen, insa nu vor fi platite in continuare salarii celor ''care au intrat pe usa din dos in institutiile publice'', ''pe baza de pile sau de carnet de partid'', a declarat vineri, la Brasov, premierul Ludovic Orban. "In ceea…

- Discutii la MApN despre problemele si proiectele Armatei Romaniei Premierul Ludovic Orban a discutat cu ministrul apararii, Nicolae Ionel Ciuca, si cu cel ale economiei, Virgil Daniel Popescu, despre principalele probleme si proiecte legate de Armata României. Au fost discutate: stadiul…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a explicat ca nu mai este posibila respectarea legii și nu se va veni cu Legea bugetului de stat in Parlament pana la jumatatea lunii noiembrie. Orban a explicat ca suntem deja in 4 noiembrie și este nevoie de o analiza profunda a cifrelor reale, pentru ca…

- Banii pentru plata salariilor și pensiilor sunt prinse in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura...

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a declarat, sambata, la sosirea la Romexpo, unde are loc lansarea ca prezidentiabil, ca partidul va sustine un guvern PNL daca semneaza Pactul pentru bunastare, prin care se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile. Viorica Dancila a fost intrebata daca PSD va da…

- Liderul liberalilor Ludovic Orban spune ca afirmatiile potrivit carora PNL va taia din pensii si salarii reprezinta "minciuni gogonate" lansate de "propaganda diversionista a PSD" si da asigurari ca un guvern PNL nu va lua o astfel de masura, dar va ua masuri in privinta angajarilor de la stat. "Presedintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Digi24, ca liberalii nu vor recurge la taieri salariale in sectorul public și nici la reduceri de pensii, daca vor ajunge la guvernare. Totuși, Orban a spus ca este necesara revizuirea sistmeului de pensii speciale. ”PNL nu va taia niciun salariu…