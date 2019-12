Ludovic Orban s-a răzgândit: Nu îi mai taxează pe IT-iști. Deocamdată! Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca nu intentioneaza sa schimbe legislatia in cazul facilitatilor pentru IT-isti, insa a subliniat ca nu crede in regimuri fiscale discriminatorii. "Stiti ca am avut niste declaratii legate de IT-isti. Deocamdata nu intentionez sa schimb legislatia, dar o spun limpede: nu cred in regimuri fiscale discriminatorii. Regimurile fiscale discriminatorii genereaza extrem de multa tensiune, inclusiv presiuni uriase asupra Guvernului, pentru ca daca cineva beneficiaza de un regim fiscal, oricine altcineva este legitimat sa ceara un regim fiscal si pana la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

