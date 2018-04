Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Romaniei a crescut in 2017 cu 5,5 miliarde de euro, iar coalitia actioneaza dupa principiul “dupa noi, potopul”, a scris pe Faceook liderul PNL, Ludovic Orban. El ii acuza pe cei de la PSD și ALDE ca fura și viitorul. ”Ne pun in carca noua si copiilor nostri aceasta povara, care va…

