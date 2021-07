Președintele PNL Ludovic Orban l-a criticat din nou pe contracandidatul sau la șefia partidului, Florin Cițu, amintind de episodul de zilele trecute, cand a fost bruscat de agenții de paza de la sediul din Modrogan. „Eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferința județeana. Eu nu am dat afara niciun membru al […] The post Ludovic Orban s-a dezlanțuit: “Am devenit sac de box pentru mulți colegi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .