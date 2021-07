Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a reiterat, sambata, ca oamenii care reprezinta partidul la guvernare sunt hotarati de forurile statutare ale PNL. Ulterior, Orban a gasit si o asemanare intre el si fotbalistul Cristiano Ronaldo, dar si intre PNL si Real Madrid.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a intervenit telefonic la emisiunea moderata de Ionuț Cristache, la TVR 1, luni, la ora 17, spunand ca PNL minte din nou ca a caștigat alegerile locale parțiale, deoarece PSD a obținut 17 dintre primarii, iar PNL doar 15. Marcel Ciolacu s-a enervat dupa afirmațiile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca, pana in prezent, PNL a castigat alegerile partiale in 16 localitati. In comuna Cuza-Voda, din judetul Calarasi, Monica-Silvia Ceausescu a fost votata primar, dupa ce edilul localitatii, Adrian Popa, 38 de ani, a fost ucis de COVID in luna februarie.