- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca Romania a luat inca din primul moment masuri extrem de serioase de combatere a epidemiei cu noul coronavirus, admitand insa ca tara noastra nu a fost pregatita initial si a avut o capacitate de diagnosticare limitata. "Pe 25 sau 26 februarie, in Romania era…

- Premierul Ludovic Orban il taxeaza dur pe ministrul demisionar Victor Costache, cel care declara miercuri seara ca toti bucurestenii vor fi testati pentru COVID-19, echipe de medici urmand sa mearga "din usa in usa". "Povestile ca mergem din usa in usa sa facem teste nu sunt serioase si as…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a pus la punct patru scenarii de intervenții și masuri in cazul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus va crește. In acest moment, este in aplicare scenariul 2, in care principalele masuri vizeaza prevenția, precum și izolarea și carantinarea…

- Șefa biroului Organizației Mondiale a Sanatații pentru Romania, Miljana Grbic, a vorbit in exclusivitate pentru MEDIAFAX despre pericolul pe care il reprezinta coronavirusul și despre cum poate fi combatuta epidemia. Ea a spus ca in prezent 40 de vaccinuri sunt evaluate de OMS.Aceasta boala…

- "Cat despre mall-uri, teatre, alte locuri, aceste locuri nu sunt prevazute acum de aceste masuri, dar este posibil, daca vedem ca exista o raspandire comunitara consistenta, sa se ajunga la aceste masuri. La acest moment nu sunt luate in considerare", a declarat Raed Arafat, raspunzand unei intrebari.…

- Mii de romani vin in tara, din Italia. In ultimele 24 de ore, peste 3.000 de ceateni au ajuns in Romania, a anuntat ministrul de Interne, Marcel Vela, in sedinta de Guvern. Premierul Ludovic Orban a cerut lista tuturor pasagerilor care au intrat in tara, pe calea aeriana si pe cea feroviara. Marcel…

- Pana in acest moment, toate testele pentru depistarea coronavirusului efectuate in Romania au ieșit negative.Autoritațile romane anunța masuri noi pentru a ține in continuare situația sub control. O echipa Libertatea se afla la Serviciul de Ambulanța București, unde asista la o demonstrație privind…