Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Galati, ca se prezinta “cu incredere” in competitia pentru alegerea presedintelui partidului, fiind “cel mai bun cunoscator al PNL si, in general, al tarii”. Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca se considera trecutul sau viitorul PNL, in contextul candidaturii sale la functia de presedinte al formatiunii politice, […] The post Ludovic Orban: “Reprezint si trecut, si prezent si viitor in PNL”. Ce spune despre susținerea lui Boc pentru Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .