- Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu, spune Ludovic Orban, in replica la declarația lui Florin Cițu, potrivit careia a „convins o Romanie” sa fie prim-ministru și sa fie susținut de coaliție: „Preferința pentru Florin Cițu a fost a USR PLUS”…

- Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL azi, 30 mai, in cadrul ședinței Consiliului Național. Adversaul lui Cațu este nimeni altul decat Ludovic Orban, fostul premier al Romaniei. „Am decis sa ma inscriu in cursa pentru șefia Partidului Național Liberal. In octombrie 2016 am decis sa intru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il apara pe premierul Florin Citu, dupa ce acesta l-a demis pe Vlad Voiculescu si spune ca orice ministru care da declaratii contra sefului Guvernului trebuie sa aiba bagajele facute.

- Il susținem pe premier și consideram ca e mai importanta buna guvernare decat persoana unui ministru, spune președintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce Florin Cițu a decis revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Am luat act de decizia premierului. Așa cum am declarat și luni,…

- Deputatul PNL de Timis Ben-Oni Ardelean afirma ca, in calitate de vicepresedinte al partidului, ii va cere premierului Florin Citu sa-l demita pe Vlad Voiculesu din functia de ministru al Sanatatii. El afirma ca va face acest demrs intr-un cadru ofiacil, respective Biroul Politic Național al partidului.…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a declarat joi, intr-o conferința de presa, dupa ce premierul Florin Cițu a spus ca invita specialiștii PSD sa aiba o discuție cu el pe tema masurilor necesare in pandemie, ca social-democrații așteapta mai intai scuze publice pentru…