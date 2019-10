Profesorul Nicolae C. Papadopol s-a stins din viata

In urma cu putin timp, Sindicatul Liber al Navigatorilor a anuntat printr o postare pe facebook ca Profesorul Dr. Nicolae C. Papadopol s a stins din viata.A murit prietenul nostru, Profesor Dr. Nicolae C. Papadopol A fost in primul rand un om de omenie, un prieten al marii si oceanului planetar dar… [citeste mai departe]