Ludovic Orban: Remanierile se fac, nu se discută! Premierul Ludovic Orban susține ca nu va remania niciun ministru și nici nu au existat discuții in acest sens. Orban a spus ca ”remanierile se fac, nu se discuta”, pentru ca nu dorește sa vulnerabilizeze un minister sau un ministru. ”Sub nicio forma! Astea sunt niște discuții inventate! Atat eu, cat și președintele Iohannis, adica oamenii care iau deciziile, nu am luat nicio decizie in acest sens. Noi suntem mulțumiți de toți miniștrii, avem foarte multa treaba de facut. Va spun de acum: remanierile se fac, nu se discuta! Remanierile se anunța public, dupa ce se fac. A te apuca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

