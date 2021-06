Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si "prin momente grele", fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri. "Practic, eu am condus negocierile din partea PNL prima…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Fondul Monetar Internațional nu este o instituție care sa se implice in relația dintre Romania și Comisia Europeana. „Nu cred ca FMI este un actor instituțional care sa se interpuna in relația cu Comisia Europeana. Noi am luat decizia sa luam toți…

- Ludovic Orban: „”Premierul evalueaza periodic activitatea fiecarui demnitar. Cand considera ca e de luat o decizie, o va lua. Comunicam constant cu premierul Cițu și susținem orice decizie va lua. Nu exista alta formula de guvernare in afara coaliției. PSD și-a batut joc Romania mult timp cat a fost…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca formula guvernamentala nu se va schimba in urma revocarii din funcție a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. El spune ca aceasta decizie e una care nu are nicio legatura cu decizia PNL de a menține coaliția stabila. „Am luat act de decizia d-lui…

- Deputatul PNL Florin Roman critica prezența șefului DSU in ședința PNL. El catalogheaza prezența lui Arafat la PNL drept o „eroare politica majora”. Potrivit informațiilor noastre Ludovic Orban nu a știu de invitarea lui Raed Arafat la PNL, decizie luata de Florin Cițu, peste capul conducerii PNL.…