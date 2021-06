Stiri pe aceeasi tema

- Seful liberalilor Ludovic Orban a declarat la Iasi ca are in continuare incredere in colegii sai Costel Alexe si Mihai Chirica, acuzati in mai multe dosare, dar ca hotararea daca acestia sunt sau nu vinovati o ia instanta, existand pana atunci prezumtia de nevinovatie.

- Mihai Chirica și Costel Alexe sunt aleși in funcțiile administrative, acesta fiind motivul pentru care PNL nu ii poate suspenda, a spus, duminica, președintele PNL, Ludovic Orban. El spune ca cei doi sunt suspendați din funcțiile deținute in partid. Replica lui Orban vine dupa ce Klaus Iohannis a…

- Scriitorul și publicistul Cristian Tudor Popescu spune, la emisiunea Cap Limpede de la Digi24 ca cele doua autosuspendari ale liderilor PNL de la Iași, Costel Alexe și Mihai Chirica, dupa ce cei doi au fost puși sub acuzare de DNA, respectiv DIICOT, sunt o „bataie de joc la adresa votanților PNL…

- Liderii PNL Iasi, Costel Alexe si Mihai Chirica, s-au autosuspendat din functiile de conducere din partid din cauza acuzatiilor de coruptie - insa statutul PNL prevede autosuspendarea numai in caz de ocupare a unei functii publice incompatibile cu detinerea unui rol de conducere in partid. Astfel, actiunea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca, in prima sedinta a Biroului Politic al PNL, se va lua act de suspendarea lui Costel Alexe si Mihai Chirica din toate functiile detinute in partid. Cei doi, care sunt cercetați de procurorii DNA pentru fapte de corupție, anunțasera ca se autosuspenda…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți ca este cazul ca PNL sa "reacționeze politic" la problemele penale ale liderilor politici locali de la Iași, in caz contrar urmand sa aiba o discuție cu ei. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost inculpat intr-un dosar legat de concesionarea unui teren și…