Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu comenteaza decizia Bancii Nationale de a o angaja pe Viorica Dancila pe un post de consultant, apreciind in mod ironic ca o recomanda "vocea si talentul".

- Mare fan al filmelor romanești vechi pare ca e liderul penelist. Sau macar știe niște replici pe care le folosește cand i se pare ca se potrivește. Așa cum a fost astazi. Intrebat ce crede ca o recomanda pe Viorica Dancila la BNR, liderul liberal a spus zambind: „Vocea și talentul”, folosind una dintre…

- Viorica Dancila este viitorul consilier pe strategie al lui Mugur Isarescu. Fostul premier a inceput noul loc de munca din 14 mai. Ludovic Orban a fost intrebat la Parlament ce crede ca o recomanda pe Viorica Dancila la BNR. Liderul liberal a spus zambind: „Vocea și talentul”.Politicianul a precizat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, nu a dorit sa comenteze alegerea Vioricai Dancila in functia de consultant al lui Mugur Isarescu la BNR. Chestionat ce ar recomanda-o pe Dancila in aceasta functie, liderul PNL a transmis in mod ironic: „Vocea si talentul”.

- „Stirea initiala am inteles ca nu e adevarata. Am vazut ca este o dezmintire, ca e angajata ca un consilier intr-un departament”, a declarat Orban, la Parlament. Intrebat ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru un astfel de post, el a spus ironic: „Vocea si talentul”. „As prefera sa nu comentez. Politica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, nu a dorit sa comenteze alegerea Vioricai Dancila in functia de consultant al lui Mugur Isarescu la BNR. Chestionat ce ar recomanda-o pe Dancila in aceasta functie, liderul PNL a transmis in mod ironic: „Vocea si talentul”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ironizeaza noua poziție caștigata de Viorica Dancila la BNR. Intrebat ce o recomanda pentru aceasta funcție, Ludovic Orban a spus: „Vocea și talentul.” „Știrea inițiala am vazut ca nu e adevarata, ca e angajata pe un post de consilier. Vocea și talentul o recomanda.…

- Decizia de numire a fostului premier Viorica Dancila intr-un post de consultant la Banca Nationala a Romaniei este una care apartine guvernatorului acestei institutii, a declarat marti deputatul PSD, Marius Budai, care a precizat ca nu o comenteaza. "Eu nu comentez deciziile guvernatorului,…