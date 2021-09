Ludovic Orban: Refacerea coaliţiei de guvernare, cea mai decentă soluţie pentru PNL Refacerea coalitiei de guvernare este 'cea mai decenta' solutie pentru unitatea PNL, a declarat joi seara, la Tulcea, presedintele partidului, Ludovic Orban, care le-a prezentat membrilor colegiului director al organizatiei judetene a partidului motiunea de candidatura la presedintia PNL. In contextul crizei actuale, presedintele PNL a mentionat ca in ultimele doua luni partidul a pierdut incredere "intr-o cota importanta" si ca cel mai mare pericol pentru liberali este sa se ajunga la o intelegere cu PSD. "Vom avea o problema de recastigare a credibilitatii, iar recastigarea credibilitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca singura solutie pentru depasirea crizei politice si guvernamentale pe care o traverseaza Romania este refacerea coalitiei de guvernare formate dupa alegerile parlamentare.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca exista o singura soluție politica „onorabila” pentru Romania și PNL, respectiv refacerea coaliției de guvernare. Plenul reunit al Parlamentului convocat de...

- Președintele Camerei Deputaților a subliniat la scurt timp dupa ședința Biroului politic național al PNL, convocata de tabara Cițu, ca nu exista decat o soluție politica onorabila pentru Romania și pentru PNL: refacerea coaliției de guvernare care s-a constituit dupa

- „Am condus campania prezidențiala in care Iohannis a fost sprijinit doar de PNL. El a obținut cele mai mari scoruri ale unui candidat de dreapta 38% in primul tur și doua treimi din voturile cetațenilor romani in al doilea tur. A fost o campanie pentru o Romanie normala și pentru servirea interesului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat pe contracandidatul sau la sefia partidului, premierul Florin Citu, ca membrii partidului nu isi schimba usor optiunea si a declarat ca are incredere in decizia tuturor membrilor PNL care vor vota la congresul partidului. Prezent la Tulcea, la Conferinta…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, luni, din ședința coaliției desfașurata la Palatul Victoria, ca NU s-a ajuns la un consens pe varianta de desființare a SIIJ, subiect despre care USR PLUS a avertizat ca ar putea sa fie motiv de rupere a coalitiei. „Continuam discuțiile pe aceasta tema. Toate…