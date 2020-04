Ludovic Orban: Redeschiderea activităţilor economice va fi graduală Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, cu privire la reluarea activitatilor economice, ca totul se va face gradual, in functie de contextul epidemiologic. "Toate deciziile le vom lua in functie de evolutia epidemiei si, ca sa fim onesti, nu exista prognoze cu grad de certitudine de 100%. Sunt prognoze care, sigur, sunt bazate pe o serie de ipoteze si care au la baza o cantitate foarte mare de informatii. Pe de alta parte, nu sunt sigure 100% si suntem pregatiti sa luam deciziile in functie de evolutia epidemiei. Cu siguranta, pregatim revenirea la normalitate. Aceasta revenire la normalitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

