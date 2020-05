Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Premierul Ludovic Orban, despre intrarea in starea de alerta: ”Nu vom putea da amenzi, dar reguli vor fi” Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 despre trecerea la starea de alerta, dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite, ca Executivul este pregatit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 despre trecerea la starea de alerta, dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite, ca Executivul este pregatit pentru scenariul in care vor exista una doua zile fara reglementari intre starea de urgenta si starea de alerta:Am…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 despre trecerea la starea de alerta, dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite, ca Executivul este pregatit pentru scenariul in care vor exista una-doua zile fara reglementari intre starea de urgenta si starea de…

- Prefectul județului Neamț, George Lazar a declarat ca nu trebuie carantinata comuna Pastraveni, unde 167 de oameni de la un centru pentru persoane cu handicapt au Covid-19, scrien Agerpres.Prefectul a precizat ca s-a ajuns la aceasta concluzie in urma unei analize realizata cu reprezentantii DSP Neamt…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor fi luate dupa data de 15 mai, data la care urmeaza sa se treaca de la starea de urgenta la starea de alerta.Prim-ministrul Ludovic…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu știe daca dupa 15 mai se vor da amenzi sau daca varstnicii vor mai fi obligați sa stea in casa dupa 15 mai. Vela spune ca aceste decizii vor fi luate peste cateva zile.Citește și: FSLI intra in plin SCANDAL privind cursurile online: Iohannis e SOMAT sa…

- Premierul Ludovic Orban va susține luni o conferința de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00. Declarațiile vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a spus, luni, ca starea de alerta nu va fi prelungita printr-un decret, adaugand ca, din data de 15 mai, Romania va intra in stare de…

- Augustin Zegrean susține ca starea de alerta este mai simpla, mai mica decat starea de urgența. Citește și: Romania va intra de la 15 mai in STARE DE ALERTA. De ce este necesar acest pas la iesirea din STAREA DE URGENTA „Starea de alerta este mai simpla, mai mica decat starea de urgența.…