Guvernul le-a transmis reprezentanților Exxon Mobil in Romania deschiderea sa pentru sprijinirea continuarii investiției in proiectul exploatarii offshore de gaze naturale din Marea Neagra, a declarat vineri premierul Ludovic Orban, in cadrul unei conferințe, conform Mediafax.

Citește și: Decizie FULGER: Ludovic Orban anunța ca Romania PLATEȘTE datoria pe care o are catre frații Micula

Dupa ce in vara Exxon ar fi notificat Guvernul PSD ca dorește sa-și vanda cota de 50% din proiectul Neptun Deep din Marea Neagra, dupa numeroase dispute privind cadrul fiscal pentru exploatarile…