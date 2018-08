Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca premierul Viorica Dancila, prin scrisoarea adresata oficialilor de la Bruxelles, nu face altceva decat "sa minta" si sa "execute ordine antidemocratice", considerand ca pentru acest lucru trebuie sa demisioneze. "Modul in care isi permite sa minta cu nerusinare…

- Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, susține ca scrisoarea transmisa de Viorica Dancila președintelui Comisiei Europene, referitoare la protestul din 10 august, afecteaza imaginea Romaniei."A afectat si increderea si predictibilitatea privind politicile Guvernului de la București.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat marti la DIICOT pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Am fost citat de procurorul DIICOT care a inceput urmarirea penala in rem pentru cercetarea faptelor.…

- Klaus Iohannis, atac la Dragnea: Cum se trezește un politician, care este și infractor, sa se duca la TV și sa amenințe magistrații, dupa un miting mediocru”, a spus șeful statului, comentand afirmațiile facute de Liviu Dragnea, la Antena 3, despre procurorii care se ocupa de plangerea penala pe numele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, miercuri, despre plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Vioricai Dancila. Orban a precizat ca demersul a fost „facut din proprie initiativa”. „Am considerat ca faptele care s-au petrecut și pe care le-au savarsit liderul PSD…

- Ludovic Orban, la Parchetul General, miercuri dimineața. Președintele PNL ajuns miercuri dimineața la sediul Parchetului General pentru a da declarații, dar spune ca vizita nu are legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. Ludovic…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus, la Parchet, o sesizare impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camarei Deputatilor, Liviu Dragnea, pe care ii acuza, printre altele, de inalta tradare și de uzurpare de calitați oficiale.Antena 3 a difuzat, duminica seara, la emisiunea…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, referitor la plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca PNL este „partidul prezidential“, astfel ca este necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa se delimiteze de aceasta actiune, caracterizata ca facand…