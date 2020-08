Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, dupa ce in Parlament a fost citita moțiunea de cenzura „Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mita generalizata”, ca este „o colecție de minciuni și date falsificate”. Orban a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala.

