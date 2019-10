Stiri pe aceeasi tema

- "Nu, nu am fost multumiti, prestatia domnului Stefan a fost execrabila, lamentabila. Este probabil cel mai slab ministru audiat in ultimii 30 de ani in Parlamentul Romaniei, impreuna cu doamna Guseth (Cristina Guseth, propusa ministrul Justitiei in Cabinetul Ciolos - n.r.). Sunt cei mai slabi candidati…

- Ludovic Orban a avut o reacție virulenta, la finalul audierii in comisie a lui Ion Stefan, propunerea PNL pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in Guvernul Orban, aratand...

- Ion Ștefan, propus ministru al Dezvoltarii, a fost avizat negativ in comisiile reunite pentru administrației publica din Parlament, fiind al doilea liberal care a primit un astfel de aviz, dupa Florin Cițu, nominalizat la Ministerul Finanțelor.Au fost 19 voturi „impotriva” și 17 voturi „pentru”…

- Prefecturile ar urma sa treaca din subordinea Ministerului de Interne in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, a declarat premierul desemnat, Ludovic Orban, miercuri, la audierea in comisia parlamentara a ministrului propus pentru Dezvoltare, Ion Ștefan. „Dupa titulatura…

- Ministrul propus de PNL la fondurile UE in guvernul Ludovic Orban, Ioan Marcel Boloș, a primit marți, in Parlament, dupa audierea sa in comisiile de specialitate, un aviz favorabil, cu voturi inclusiv de la PSD si Pro Romania. Au fost 21 de voturi pentru, 4 contra și 6 abțineri.Fiecare candidat…