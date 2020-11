Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca Guvernul pe care il conduce se lupta sa gestioneze cat mai bine criza Covid-19 din țara noastra astfel incat romanii sa duca o viața cat mai normala. Orban a explicat in acest sens ca masurile luate de autoritați țin cont de aspectul local al pandemiei.…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca Guvernul pe care il conduce se lupta sa gestioneze cat mai bine criza Covid-19 din țara noastra astfel incat romanii sa duca o viața cat mai normala. Orban a explicat in acest sens ca masurile luate de autoritați țin cont de aspectul local al pandemiei.Citește…

- In opinia lui Ludovic Orban, alegerile parlamentare nu vor reprezenta un risc de raspandire a noului coronavirus. Premierul Romaniei a anunțat, miercuri, ca autoritațile au prevazut ''modalitati clare'' de desfasurare a scrutinului, informeaza Agerpres.Din punctul nostru de vedere, alegerile nu prezinta…

- ”Incercam sa angajam toți rezidenții de pe terapie intensiva, medici infecționiști, epidemiologi. Le mulțumesc ca fara ajutorul lor ne-ar fi fost foarte greu. Am marit numarul de paturi in mai multe spitale, inclusiv in București. Suntem intr-o permanenta mișcare și cautare de soluții. Citește…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca analizeaza schimbarea legii astfel incat cei care nu au simptome sa poata fi evaluați acasa.Citeste si: Continua scandalul in USR-PLUS! Alegerile interne, facute de ochii lumii: 'Dezbaterea interna s-a limitat la o prezentare și raspunsul la cateva…

- Premierul Romaniei și președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a spus ca oamenii au votat candidații liberalilor pentru programele prezentate și pentru imbunatațirea vieții in administrațiile locale

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a anunțat cand ar fi posibil ca restaurantele sa iși deschida "porțile" și in interior pentru a primi clienți și pentru a funcționa la capacitate cat se poate de normala.

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, le-a cerut parlamentarilor sa țina un moment de reculegere pentru cei care și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus. Astfel ca toți parlamentarii s-au ridicat in picioare și pentru cateva secunde a fost un moment de liniște totala.„Alegerile reprezinta…