Stiri pe aceeasi tema

- De maine, 7 mai in toate spațiile publice inchise precum magazine, farmacii, dar și altele, purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie. Anunțul a fost facut de catre primarul capitalei, Ion Ceban.

- Premierul Ludovic Orban anunta ca dupa 15 mai nu vor mai fi in vigoare ordonantele militare care au instituit restrictii de circulatie, insa vor ramane in vigoare regulile de distantare fizica. "Va fi un set de reguli care vor insoti aceasta masura de eliminare a restrictiilor privitoare la libera circulatie.…

- La Timișoara, printr-o hotarare a Comitetului Local pentru Situații de Urgența, este obligatorie, incepand din 22 aprilie, purtarea maștilor și a manușilor de protecție fața de transmiterea coronavirusului. Masura va fi implementata și la nivel național. Multa lume... The post La Timișoara este obligatorie…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Timisoara a decis sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie si a manusilor. Primarul Nicolae Robu ameninta cu amenzi dupa o perioada de trei zile de gratie.

- In regiunea transnistreana, purtarea maștilor de protecție in locurile publice a devenit obligatorie. Pentru nerespectarea acestei masuri, cetațenii risca amenzi sau chiar arest administrativ. Aceasta, in condițiile in care localnicii se pling ca maștile sint de negasit in farmacii, transmite IPN. Presa…

- Sunt permise orice tip de masti de protectie, medicale sau artizanale, de unica folosinta sau reutilizabile, orice materiale care sa acopere nasul si gura in spatiul public (inclusiv esarfe).

- Purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in toate spatiile publice incepand de marti, potrivit unei decizii luate, luni, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. Potrivit Prefecturii Bacau, se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa…

- Prefectul Clujului a anuntat ca va propune Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgente purtarea de masti de protectie, fulare sau orice altceva care poate sa acopere gura si nasul în aceasta perioada. Judete precum Mures, Maramures sau Iasi au luat deja astfel de decizii si cel mai…