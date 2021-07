Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor, precum familia, biserica, satul romanesc, comunitatea, context in care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut…

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a autocaracterizat și a enumerat calitațile care îl recomanda pentru a candida din nou la președinția PNL. Aflat în campanie interna în județul Argeș, Ludovic Orban a fost întrebat vineri, de presa locala, de ce crede ca merita mai mult decât…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca ar fi „normal” ca Romania sa anunțe Comisia Europeana ca va renunța la folosirea fondurilor PNRR pe sanatate prin Agentia pentru Investitii in Sanatate, instituție despre care USR spune ca este „nenegociabila” și care ar urma sa gestioneze fondurile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca nu s-a luat o decizie in coalitie cu privire la Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate (ANDIS). Anterior, Dan Barna declarase ca infiintarea ANDIS se regaseste in programul de guvernare.

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, ca in partid va fi o competiție „de proiecte” cu premierul Florin Cițu și a precizat ca el este „garantul” coeziunii in coaliție, dupa ce premierul Florin Cițu a spus ca daca va caștiga competiția interna din PNL, coaliția va funcționa mai bine.

- Anunțul a fost facut de Cristian Bacanu, fostul candidat PNL la Primaria Sectorului 5. Deputatul Cristian Bacanu, președintele PNL Sector 5, se numara printre liderii formațiunii care și au anunțat sprijinul pentru Florin Cițu in cursa pentru șefia partidului și a fost prezent la anunțul candidaturii…

- Președintele PNL Ludovic Orban le-a transmis colegilor, in ședința Biroului Executiv, ca raspunderea politica pentru ministrul Sanatații aparține USR PLUS. Acesta a incercat sa tempereze nemulțumirile unor liberali la adresa ministrului. „Avem nevoie de coeziune in Coaliție”, le-ar mai fi spus Orban,…