- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, la Palatul Victoria, ca Executivul isi va angaja raspunderea, in Parlament, pe alegerea primarilor in dou tururi de scrutin. "E vremea sa facem ce vor oamenii", a spus premierul, aratand ca sunt multi primari care doresc pastrarea acestui sistem cu alegeri intr-un…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta, la Palatul Victoria. Premierul Ludovic Orban i-a chemat pe toți miniștri la ședința incepand cu ora 20.00, potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Executivului, chiar daca și data de 27 decembrie a fost declarata libera pentru bugetai. Pe ordinea de…

- Premierul Ludovic Orban s-a întâlnit miercuri, 18 decembrie, la Palatul Victoria cu unul din șefii operațiunilor Orange pentru Europa, Jean-Marc Vignolles, și cu Liudmila Climoc, directorul general al Orange România. În urma cu doua saptamâni, liderul PNL s-a întâlnit…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca a fost aprobata hotararea de guvern care prevede ca salariul minim pentru anul viitor sa fie de 2.230 de lei, informeaza Agerpres."In sedinta de guvern de astazi am aprobat hotararea de guvern care prevede ca salariul minim pentru 2020, este…

- Palatul Victoria va fi iluminat marti in portocaliu, cu prilejul Zilei Drepturilor Omului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Guvernul se alatura astfel initiativei "We stand up for women!", derulata de Federatia Europeana a Soroptimist International, in cadrul campaniei mondiale a Organizatiei…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, discuta din nou cu sindicatele și patronatele despre majorarea salariului minim. Guvernul a propus trei formule de calcul, iar partenerii sociali trebuie sa aleaga una. In toate cele trei cazuri salariul minim creste cu 83 de lei de la…

- Mai multe articole ale Ordonantei 114 vor fi abrogate Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Guvernul va pregati un proiect de lege pentru abrogarea mai multor articole din Ordonanta 114, prevederi care au afectat negativ mediul de afaceri, a anuntat premierul…

- Hotararea privind salariul minim, "adoptata pana la finalul acestei luni" Foto arhiva Guvernul doreste sa finalizeze hotarârea referitoare la salariul minim pâna la sfârsitul acestei luni, iar proiectul de buget pe anul viitor pâna la sfârsitul anului. Premierul…