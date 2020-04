Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public". "«Somaj tehnic» in institutiile publice, o decizie care asigura posibilitatea tuturor angajatilor de a ramane acasa in aceasta perioada, prin rotatie, intr-un…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Romania TV, ca Guvernul nu are in vedere sa-i trimita pe profesori in șomaj tehnic.„Nu a existat nicio discutie despre somaj tehnic pentru cadrele didactice. Profesorii trebuie sa tina orele online, prin toate mijloacele, sa isi faca treaba astfel…

- Cei mai mulți angajatori au decis sa-și protejeze angajații pe perioada crizei sanitare, trimițandu-i in șomaj tehnic. O cincime dintre deciziile din piața muncii i-au lasat insa pe romani fara venituri. Ministrul finațenlor susține ca guvernul e pregatit sa plateasca un milion de angajați in șomaj…

- 37% dintre companiile din Romania si-au intrerupt total sau partial activitatea dupa declararea starii de urgenta pe fondul pandemiei COVID-19, in timp ce 20% si-au restrans activitatea, arata rezultatele studiului HR Barometru, realizat de PwC Romania si dat publicitatii marti. Potrivit cercetarii,…

- Consiliul de Miniștri s-a reunit marți la Roma pentru un nou decret prezidențial prin care ar urma sa fie standardizate normele impuse, in ultimele zile, prin decrete guvernamentale, relateaza publicația “Il Meridiano News”. “Se crede ca mecanismul de restricții va fi impus pana la 31 iulie. Proiectul…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi dimineața, ca toți angajații care sunt trimiși in șomaj tehnic din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus vor fi platiți de la bugetul de stat, din fondurile Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), aflata in subordinea Ministerului…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat prorogarea legii privind dublarea alocațiilor copiilor. Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu va bloca legea, ci o va promulga, dar acum este “in analiza”. Orban a spus, vineri dimineața, dup intalnirea cu președintele, ca “Noi suntem puși in situația de…