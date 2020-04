Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, la Romania TV, ca nu s-a discutat in Guvern despre trecerea cadrelor didactice in somaj tehnic, pe perioada inchiderii scolilor. "Nu a existat nicio discutie privind somajul tehnic pentru cadrele didactice, trebuie sa tina orele, prin platformele online,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Romania TV, ca Guvernul nu are in vedere sa-i trimita pe profesori in șomaj tehnic.„Nu a existat nicio discutie despre somaj tehnic pentru cadrele didactice. Profesorii trebuie sa tina orele online, prin toate mijloacele, sa isi faca treaba astfel…

- Intr-un comunicat de presa semnat de PNL Argeș se arata faptul ca de curand s-a luat decizia ca Guvernul PNL sa suporte costurile cu plata angajaților de la Dacia trimiși in șomaj tehnic pana la limita de 75% din salariul brut. Pe de alta parte, Nicolae Pavelescu, liderul Sindicatului Autoturisme…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi dimineața, ca toți angajații care sunt trimiși in șomaj tehnic din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus vor fi platiți de la bugetul de stat, din fondurile Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), aflata in subordinea Ministerului…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca toți angajații care sunt trimiși in șomaj tehnic de criza coronavirus vor fi platiți de la bugetul de stat, din fondurile ANOFM, care e in subordinea Ministerului Muncii.Citește și: CAZ INCREDIBIL: o GRAVIDA bolnava de coronavirus a fost lasata sa plece acasa…

- Guvernul va aloca fonduri de la buget ptr salariații aflați in șomaj tehnic Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Guvernul va aloca fonduri de la bugetul de stat pentru plata salariaților aflați în șomaj tehnic, a anunțat în aceasta seara premierul Ludovic…

- Conducerea si angajatii uzinei Dacia au decis incetarea de joi a activitatii celor 14.000 de lucratori din fabrica, pentru protejarea sanatatii angajatilor, a declarat, miercuri, vicepresedintele Sindicatului Automobile Dacia, Ion Iordache, la Digi 24. ‘In cursul acestei dimineti, s-a luat hotararea…

- Guvernul trebuie sa vina cu masuri concrete pentru sprijinirea angajatorilor, in contextul in care o buna parte din firme au probleme de desfașurare a activitații, din cauza pandemiei, iar cea mai așteptata este cea a scutirilor de taxe. Daca firmele nu vor primi sprijin real, din orice fond de rezerva…