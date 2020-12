Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, dupa vizita efectuata la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ca a verificat modul in care se efectueaza pregatirile pentru ziua alegerilor, procesul fiind aproape de finalizare. „Am facut o verificare a modului de pregatire a zilei votului. M-am interesat de situatia legata de transmiterea materialelor necesare pentru exercitarea votului, de la prefecturi spre primarii si de la primarii spre birourile electorale ale sectiilor de votare. Procesul este in curs, aproape de finalizare, si de asemenea am urmarit dispozitivul fortelor de ordine…