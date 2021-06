Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a comentat, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani, decizia ministrului Muncii Raluca Turcan de a -l susține in lupta pentru presedintia partidului pe Florin Cițu și nu pe el, știut fiind faptul ca de-a lungul anilor actualul președinte la PNL a susținut-o pe Raluca Turcan. Orban…

- Ludovic Orban a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta in județul Mureș ca se așteapta sa il aiba contracandidat la funcția de președinte PNL pe Florin Cițu și ca nu ar fi deloc o surpriza depunerea candidaturii premierului. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca…

- Ludovic Orban a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta in județul Mureș ca se așteapta sa il aiba contracandidat la funcția de președinte PNL pe Florin Cițu și ca nu ar fi deloc o surpriza depunerea candidaturii premierului. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Galati, ca se prezinta “cu incredere” in competitia pentru alegerea presedintelui partidului, fiind “cel mai bun cunoscator al PNL si, in general, al tarii”. Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca se considera trecutul sau viitorul PNL, in…

- Președintele PNL l-ar schimba pe ministrul USR-PLUS Catalin Drula, pentru afirmațiile jignitoare facute la adresa premierului, dar Florin Cițu l-ar mai lasa. Cei doi lideri PNL s-au contrazis pe aceasta tema chiar in conferința de presa in care și-au declarat intențiile cu care vor merge la discuțiile…

- Președintele PNL l-ar schimba pe ministrul USR-PLUS Catalin Drula, pentru afirmațiile jignitoare facute la adresa premierului, dar Florin Cițu l-ar mai lasa. Cei doi lideri PNL s-au contrazis pe aceasta tema chiar in conferința de presa in care și-au declarat intențiile cu care vor merge la discuțiile…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a inceput declaratia de presa de duminica in timp ce premierul Florin Citu era deja intr-o alta conferinta de presa. Daca inițial a parasit pupitrul imediat ce a sosit, Voiculescu parea ca va aștepta ca premierul sa termine declarația de presa. Numai ca el s-a…

- Prim ministrul Florin Cițu a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca romanii nu vor avea nevoie de Certficat Verde pentru a putea calatori in interiorul țarii. “Documentul nu va fi necesar pentru calatoriile interne”, a spus Cițu. ”In niciun caz! In Romania nu se va aplica certificatul verde.…