Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca „este absolut imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii din tara aceasta, pentru toti profesorii”, insa exista categorii defavorizate care sunt beneficiare de masti gratuite de la stat, prin achizitia facuta de Ministerul Sanatatii.

- Vicepremierul Raluca Trucan a spus ca este „absolut imposibil” ca guvernul sa asigure masti de protecție pentru toti copiii si profesorii din Romania, dar a promis ca vor exista in fiecare scoala din tara dezinfectanti si masti pentru copiii din familii sarace, informeaza Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a prezentat, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, Raportul privind masurile ce urmeaza a fi intreprinse pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 si detalierea planului de masuri avute in vedere pentru organizarea alegerilor locale si a deschiderii scolilor .…

- Un alt subiect aflat pe masa Guvernului este referitor la cresterea salariilor profesorilor de la inceputul lunii septembrie a acestui an, dupa cum prevede Legea salarizarii, majorare care ar putea fi momentan amanata, au adaugat sursele citate. Citeste si: Scoala incepe cu noi reguli, la…

- O noua explozie a cazurilor de coronavirus s-a inregistrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cand au fost confirmate 614 cazuri noi de imbolnavire, insa oamenii continua sa ignore recomandarile autoritaților privind respectarea masurilor de prevenție impotriva coronavirusului.

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca este de acord cu organizarea unei sesiuni speciale de bacalaureat pentru elevii care, in ziua examenului, au temperatura mai mare de 37,3, sunt in izolare sau in spital suferind de COVID 19, scrie AGERPRES.Am avut o discutie cu doamna ministru al Educatiei,…

- 8000 de copii din Chișinau, care fac parte din familii social vulnerabile, vor beneficia de un ajutor financiar, pentru pregatirea un nou an școlar, in valoare de 700 de lei. In total, au fost alocați 5,6 milioane de lei in bugetul municipal, in acest scop. Anunțul a fost facut in cadrul ședinței primariei,…

- Copiii din familii nevoiase din municipiul Chișinau, dar și cei ramași fara ocrotire parinteasca vor primi ajutor material, pentru pregatirea de noul an școlar.Totodata, de susținere financiara vor beneficia mai mulți donatori de sange din Capitala.