Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca are informatii potrivit carora sesiunea extraordinara ar putea fi prelungita pentru ca Guvernul sa poata emite o ordonanta de urgenta care sa modifice Legea offshore, care sa intre in vigoare fara a mai fi necesara adoptarea ulterioara in Parlament.

- Guvernul ar putea decide o amnistie fiscala chiar in acest an, anunta ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici. Seful de la Finante isi doreste ca acest lucru sa se intample cat mai rapid, pentru ca, spune el, ar fi o masura foarte buna pentru economie si mediul privat. Iata declaratiile lui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu exista nicio baza constitutionala pentru adoptarea unei ordonante de urgenta în domeniul Justitiei, iar în cazul în care se va întâmpla, PNL va sesiza Avocatul

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu exista nicio baza constitutionala pentru adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, iar in cazul in care se va intampla, PNL va sesiza Avocatul Poporului, singurul in masura sa atace la Curtea Constituționala o OUG.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu exista nicio baza constitutionala pentru adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul Justitiei. Citește și: Varujan Vosganian (ALDE) pune cruce unei OUG pe amnistie și grațiere: NU va exista"PNL priveste cu ingrijorare maxima…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, la Bistrita, ca negociaza zilnic cu parlamentari care sprijina Guvernul si care sunt nemultumiti de activitatea PSD, pentru a-i convinge sa sprijine motiunea de cenzura, care va fi definitivata saptamana viitoare.

- "Decizia de azi a CCR este greu de explicat in drept - dar este perfect justificata de fapte! O persoana care a actionat la limita (sau dincolo) de lege este revocata printr-o decizie la limita (sau dincolo) de Constitutie", scrie Victor Ponta pe Facebook. El a enumerat mai multe argumente…

- "E destul de ciudat ca, la o luna dupa ce ai venit din Germania, sa faci aceasta plangere penala. (...) Dar cred ca va fi destul de greu de explicat domnului Orban cum e posibil sa anunti ca depui plangere impotriva unui prim-ministru il acuzi, cred ca e cea mai mare infractiune posibila, de inalta…