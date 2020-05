Stiri pe aceeasi tema

- Primul pilon al reconstructiei economice pe care Guvernul il gandeste este cel al investitiilor publice in infrastructura de transport, energetica, in domeniile sanatatii, educatiei, comunicatiilor si agriculturii, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban. "Lucram la un plan de masuri economice…

- Președintele Iohannis dorește „o creștere masiva a investițiilor publice” Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a prezentat mediului de afaceri propunerile prin care, împreuna cu guvernul, este cautata relansarea activitații economice. Ideea centrala este un stat major…

- Obiectivul Guvernului este sa depaseasca 6% din PIB alocat investitiilor publice intr-o perioada de maxim doi ani de zile, a afirmat, luni, prim-ministrul Ludovic Orban. "Tot legat de programul de relansare, va anunt ca obiectivul nostru este sa crestem masiv investitiile publice in toate tipurile de…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție.”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis azi ca din 15 mai toata…

- Ludovic Orban a precizat ca sunt anumite zone unde nu poate fi aplicata masura somajului tehnic pentru 15 zile lunar. "Fac exceptie de la aceasta masura zonele unde nu se poate aplica aceasta masura, de exemplu, sanatatea, institutiile care sunt implicate in prima linie a bataliei, cum e Ministerul…

- "Partidul National Liberal si-a asumat aceasta sarcina dificila a guvernarii in vremuri grele pentru tara si cu un nou Guvern, cu puteri depline, sunt convins ca va reusi sa gestioneze cat mai bine situatia provocata de pandemia COVID-19. Guvernul va asigura cu prioritate resursele bugetare necesare…

- Comisia Europeana a prezentat, vineri, o serie de masuri economice si fiscale, in cadrul unui efort coordonat la nivelul Uniunii Europene, pentru atenuarea impactului socio-economic generat de pandemia de coronavirus.Comisia Europeana prezinta astazi o reactie imediata pentru atenuarea impactului…

- Ministerul Fondurilor Europene a decis sa continue in Parlament, in regim de urgenta, procedura de adoptare a masurilor legislative in domeniu, dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca a decis retragerea de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantelor de urgenta pentru fondurile europene…