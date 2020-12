La ieșirea de la negocierile de sambata seara, Ludovic Orban a declarat ca a respectat mandatul Biroului Politic National (BPN), „intru totul” si ca este convins ca toti parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului. Președintele PNL a raspuns intrebarilor jurnaliștilor despre tensiunile din interiorul partidului in legatura cu imparțirea ministerelor și a aparatului viitorului Guvern și „posibila cedare” in schimbul obținerii conducerii Camerei Deputaților.„Eu am respectat mandatul Biroului Politic intru totul. Mandatul BP a fost acela de a merge pe una dintre variantele propuse.…