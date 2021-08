Stiri pe aceeasi tema

- In județul Mureș, unul dintre puținele din Ardeal in care PNL nu a caștigat nici Primaria municipiului reședința de județ, nici Consiliul Județean, au avut loc alegeri interne sambata, la eveniment fiind prezenți și premierul Florin Cițu și președintele partidului, Ludovic Orban. In discursul sau, Florin…

- Ludovic Orban se afla in Vrancea, unde au loc alegeri pentru filiala județeana a formațiunii. In timpul discursului sau a lansat un atac fara precedent la adresa celor care il susțin pe contracandidatul sau, Florin Cițu susținand ca au “alte motive decat dorința de a face bine PNL”: “Mulți din cei care…

- Ludovic Orban se afla in Vrancea, unde au loc alegeri pentru filiala județeana a formațiunii. In timpul discursului s[u a lansat un atac fara precedent la adresa celor care il susțin pe contracandidatul sau, Florin Cițu susținand ca au “alte motive decat dorința de a face bine PNL”: “Mulți din cei care…

- Președintele PNL Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, a venit, luni, la Conferința de alegeri a PNL Constanța, cu un nou mesaj pentru Florin Cițu și susținatorii sai, lideri de filiale. „Pana la Congres mai sunt 2 luni. Avem timp sa ne gandim, avem timp sa cantarim. Sigur…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, luni, din ședința coaliției desfașurata la Palatul Victoria, ca NU s-a ajuns la un consens pe varianta de desființare a SIIJ, subiect despre care USR PLUS a avertizat ca ar putea sa fie motiv de rupere a coalitiei. „Continuam discuțiile pe aceasta tema. Toate…

- Conferința județeana a PNL Iași i-a adus pe aceeași scena și pe Ludovic Orban, și pe contracandidatul sau, Florin Cițu. Premierul a facut o grimasa cand Orban a intrat in sala, in ropote de aplauze, intrerupandu-i discursul. In timp ce iși rostea discursul, Florin Cițu a fost intrerupt de un ropot de…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat ‘foarte puternic’ pentru sefia partidului, printre nominalizații europarlamentarului PNL numarandu-se premierul Florin Citu, Emil Boc, Ilie Bolojan, Dan Motreanu si Robert Sighiartau. “Il…