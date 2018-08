Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, precizeaza ca Marius Nicoara nu mai era membru PNL, când a ”emigrat” la ALDE. ”Marius Nicoara, îmi pare rau ca trebuie sa spun lucrul asta, nu l-am anuntat public, a fost condamnat. Are o hotarâre…

- Politica, inteleasa ca o arta a distrugerii adversarului, a intrat intr-un cerc vicios din care nimic nu pare sa o mai poata scoate. Discutiile sunt limitate la cateva subiecte, reluate la nesfarsit. Partid care a pus boii inaintea carului, PSD nu are decat de castigat. Guvernele PSD au reusit sa puna…

- Liderul PNL Ludovic Orban califica drept ”inepție” ideea unor social-democrați cum ca ar exista posibilitatea suspendarii din functie a sefului statului fara referendum. „Suspendarea face parte din procedura de demitere, iar in conformitate cu prevederile constitutionale declansarea procedurii de demitere…

- Polițiștii din cadrul Posturilor Bunești și Baile Govora, in timp desfașurau activitați de supraveghere și control trafic pe Drumul Național 67 Bunești, au oprit pentru control un autovehicul condus de un barbat din Intorsura Buzaului, județul Covasna. In urma verificarilor, a ...

- Actiune a politistilor rutieri in aceasta seara, in mai multe zone din municipiu! In centru, un echipaj a intervenit pentru sanctionarea mai multor soferi care circulau cu viteza, insa unul dintre ei a fugit de oamenii legii. Doi agenti de Politie au tras pe dreapta 3 soferi care circulau…

- Procurorii DNA Suceava au plasat-o sub control judiciar pe doctorita Adriana Lorena Birleanu, in sarcina ei fiind retinute infractiunile de luare de mita in forma continuata si fals intelectual.

- Un barbat de 61 de ani din Belinț a reușit sa stabileasca un record in ceea ce privește valoarea alcoolului consumat inainte sa se urce la volan. The post Un șofer cu alcoolemie record, la un pas sa adoarma in brațele polițiștilor timișeni la un control in trafic appeared first on Renasterea banateana…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 170 de sanctiuni contraventionale si au retinut 15 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate. Aparatele…