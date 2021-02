Ludovic Orban, președinte PNL: organizaţiile au formulat propuneri pentru funcţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus dupa sedinta Biroului Politic National ca „organizatiile PNL au formulat propuneri pentru functiile de secretari de stat, presedinti, vicepresedinti de agentii” și a precizat ca au fost validati 72 de candidati, potrivit News.ro . ”Organizatiile PNL au formulat propuneri pentru functiile de secretari de stat, presedinti, vicepresedinti de agentii. A existat o evaluare facuta de o comisie. (…) Am supus validarii BPN 72 de candidati pentru pozitiile respective, oameni care urmeaza sa gireze functii importante in statul roman si sa sustina premierul, ministrii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

