- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca liberalii vor depune mai multe proiecte la Parlament care vizeaza modificarea legislației astfel incat forțele de ordine care folosesc in mod nejustificat violența sa fie sancționate, scrie Mediafax."Am format un grup lucru care sa analizeze…

- Liberalii doresc modificarea legislatiei privind activitatea fortelor de ordine, in special a Jandarmeriei, in sensul simplificarii procedurilor de tragere la raspundere a celor care folosesc violenta in mod nejustificat. "Am format un grup lucru care sa analizeze legislatia privitoare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a existat "o actiune de premeditare" in ceea ce priveste actiunea "violenta a fortelor de ordine la mitingul din Piata Victoriei. "In loc ca Puterea sa asculte doleantele, nevoile, cerintele, Dragnea si camarila sa au readus Romania…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii doresc modificarea legii de organizare si functionare a Curti Constitutionale a Romaniei (CCR). "Am dat mandat Comisiei juridice a PNL sa initieze un proiect de lege de modificare a legii de organizare si functionare a CCR. Incercam in haina…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila va fi depusa la Parlament miercuri. In lipsa unor dezertari spectaculoase din randul coalitiei guvernamentale,...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, dupa Biroul Executiv al liberalilor, ca moțiunea de cenzura pentru daramarea Guvernului Dancila va fi depusa la Camera Deputaților pe data de 20 iunie, miercuri. Insa liderul liberalilor a omis sa spuna ca UDMR și PRO Romania nu au semnat moțiunea de…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, ca in scurt timp trebuie modificata legislatia in privinta evaziunii fiscale, chiar daca declaratia sa va genera critici ”de la anumite unitati militare”, el sustinand ca legislatia actuala este ”proasta”, ca orice om de afaceri poate fi acuzat de…