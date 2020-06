Ludovic Orban: Pregătim acum un plan de reconstrucţie economică, un plan de relansare economică Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul pregateste un plan de relansare a economiei, spunand ca ar putea majora de la 15 la 20 de miliarde de lei plafonul de garantare pentru programul IMM Invest, dar si ca ia in calcul crearea unui fond de investitii detinut “in prima faza” de statul roman, dar si in sustinerea investitiilor greenfield. “Noi pregatim acum un plan de reconstructie economica, un plan de relansare economica”, a declarat Ludovic Orban, luni seara, la Digi 24. Primul ministru a precizat ca Guvernul pe care il conduce a luat “masuri bune” pentru sustinerea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro “Noiacum un plan de, un plan de”, a declarat Ludovic Orban, luni seara, la Digi 24. Primul ministru acape care il conduce a luat “masuri bune” pentru

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul pregateste un plan de relansare a economiei, spunand ca ar putea majora de la 15 la 20 de miliarde de lei plafonul de garantare pentru programul IMM Invest, dar si ca ia in calcul crearea unui fond de investitii detinut "in prima faza” de statul roman, dar…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca fondul de relansare economica de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana este ”un program fundamental, care va avea efecte extrem de benefice pentru economiile europene, pentru nivelul de trai, pentru nivelul de ocupare al manii de lucru din…

- Le Figaro: Renault vrea sa renunte la 5.000 de angajati, pana in anul 2024. De ce “se tocmește” guvernul francez in privința ajutorului pentru proprietarul Dacia Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va pune in practica un plan care sa se bazeze pe principiul “ceea ce se poate produce in Romania sa se produca in Romania”, mentionand ca se va pune la punct si o schema de garantare a creditelor pentru companiile care nu pot sa se adreseze IMM Invest,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul pregatește un program de relansare economica bazat pe investiții publice in infrastructura de transport, energetica, de comunicații, educație și sanatate, anunța MEDIAFAX.„Pentru investitiile preconizate pentru infrastructura de transport pentru…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul pregatește un program de relansare economica bazat pe investiții publice in infrastructura de transport, energetica, de comunicații, educație și...

- Premierul Ludovic Orban a declarat Guvernul lucreaza cu un spatiu de manevra bugetar si fiscal aproape egal cu zero, iar rectificarea bugetara va veni in 2-3 saptamani, in timp ce Executivul pregateste o gandire de repornire a motoarelor economiei.

- Premierul Ludovic Orban prezinta, intr-o declaratie de presa, masurile pe care Executivul le-a luat miercuri seara, pentru a combate efectele negative ale COVID-19 in economie. Sedinta de Guvern s-a prelungit pana la 4 dimineata. Pe lista actelor normative adoptate apare o Ordonanta de Urgenta pentru…