- Cu pierderi uriașe din cauza pandemiei și vizata de restructurari masive, CFR Calatori primește un ajutor nesperat. Este vorba de 160 de milioane de lei, reprezentand “Ajutor de Covid”, a anunțat Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-un interviu la Antena 3 precizand ca in acest sens sunt discuții…

- Premierul Florin Citu a declarat, dupa semnarea protocolului coalitiei prin care i se limiteaza atributiile de remaniere a ministrilor, ca din partea PNL a semnat președintele partidului, Ludovic Orban. Intrebat ce se va intampla daca va dori sa remanieze un ministru, iar partenerii de coalitie se…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii pune la punct pe liberalii care au cerut demisia lui Vlad Voiculescu, facand apel, in ședința de luni a Biroului Executiv al partidului, ”sa fie mai rezervați” in comentariile referitoare la ministrul Sanatații. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor…

- Congresul PNL care ar fi trebuit sa fie organizat anul acesta ar putea fi amanat. Așa a lasat sa se ințeleaga, vineri, chiar președintele PNL Ludovic Orban, care a precizat, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor: “Daca ne va permite situația epidemiologica, va avea loc congresul”. De altfel, Sursa Zilei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a precizat, marți, nu este de acord cu trecerea Poliției Judiciare de la MAI la Parchet, așa cum dorește ministrul USR al Justiției, Stelian Ion. „Poliția Judiciara trebuie sa funcționeze in cadrul Poliției. Orice alta forma, care poate sa genereze o…

- Forțele din ordine se așteapta ca in zilele urmatoare sa aiba loc proteste la care sa participe un numar insemnat de manifestanți. In spațiul online au loc chemari in strada, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, potrivit Agerpres. Jandarmeria Capitalei precizeaza ca in Bucuresti sunt preconizate…

- Președintele PNL a declarat ca prim-vicepreședintele Rareș Bogdan l-a dezamagit pentru ca ii critica pe liderii partidului public, uitand de cine a fost susținut. Invitat in emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la KanalD, moderatoarea fiind fosta colega a lui Rareș Bogdan la Realitatea TV,…

- Incep pregatirile pentru Congresul PNL. In timp ce contestatarii lui Ludovic Orban inca iși cauta personajul cu care sa poata sa-l invinga, actualul șef al PNL iși pregatește deja echipa. Dan Motreanu, europarlamentar PNL, va fi alegerea lui Orban pentru funcția de secretar general al partidului, pentru…