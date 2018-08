Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca va cere, in cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului, infiintarea unei Comisii care sa ancheteze problemele create de pesta porcina africana. Potrivit acestuia, “pesta inseamna ciuma”, iar actiunile PNL se vor indrepta impotriva acesteia – “ciuma africana si ciuma rosie”. In acelați timp, acesta a declarat ca va initia demersul pentru convocarea sesiunii extraodinare a Parlamentului in care sa fie infiintata o Comisie de ancheta privind interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august si pentru...