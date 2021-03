Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, afirma ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta instrumentul pentru relansarea cat mai rapida a economiei si pentru cresterea calitatii vietii romanilor, iar vicepremierul Kelemen Hunor anunta ca PNRR va fi lansat joi in dezbatere publica de catre Guvern, urmand sa fie aprobat saptamana viitoare. "Romania are sansa unica la dezvoltare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ma bucur ca am ajuns la un acord in coalitie pe acest document, in consultare cu presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. PNRR reprezinta…