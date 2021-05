Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul. Conform președintelui Camerei Deputaților, Comisia European a avut o serie de obiectii. Ludovic Orban spune totuși ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul, intrucat Comisia European a avut o serie de obiectii, dar ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor avea finantare.

- Premierul Florin Cițu va prezenta in Parlament, miercuri, de la ora 13.00, Planul Național de Redresare și Reziliența, iar partidele parlamentare iși vor putea prezenta poziția cu privire la proiect, a anunțat preșeintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. „Birourile Permanente Reunite au hotarat convocarea…

- Premierul Florin Cițu s-a intors de la Bruxelles cu ”recomandarea” ca ar fi bine ca Planul Național de Reziliența și Redresare sa fie discutat și cu cei din opoziție, inainte de a fi trimis in forma lui finala catre Comisia Europeana. Sursele noastre susțin ca premierul ar fi avut o discuție…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- Președintele PNL Ludovic Orban s-a declarat nemulțumit de modul in care acționeaza ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Luni dimineața, in ședința Biroului Executiv Național (BExN) al PNL, Orban le-a cerut…

- Performanta in domeniul IT depinde de capacitatea de crestere a cifrei de scolarizare, de crearea unor parcuri IT si de investitii masive in procesele de digitalizare, nu de scutirile de impozit, a declarat vineri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, aflat intr-o vizita in judetul Dolj.…

- Ludovic Orban a anuntat ca subiectul principal de discutie in sedinta de luni a coalitiei de guvernare a fost Planul National de Rezilienta si Redresare. Liderul PNL a adaugat ca au fost facuti pasi inainte iar intr-un timp cat mai scurt o forma a PNRR va fi discutata cu presedintele Klaus Iohannis…