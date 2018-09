Ludovic Orban: PNL va participa pe liste proprii la alegerile europarlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, duminica, dupa sedinta BPN, ca liberalii vor „participa la alegerile europarlamentare pe propriile picioare”, dupa ce liderul PMP, Eugen Tomac anuntase sambata ca va sta de vorba cu cei din opozitie pentru a participa impreuna la europarlamentare.

- Vicepresedintele ALDE, Ioan Tintean, care conduce si filiala judeteana Bistrita-Nasaud, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca liberal-democratii au stabilit sa mearga pe liste separate la alegerile europarlamentare de anul viitor, iar Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul partidului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca in Biroul Politic National, care se va reuni sambata inainte de Consiliul National al partidului, se va discuta despre reformularea criteriilor pentru selectarea candidatilor la europarlamentare. "Aici sunt niste discutii. Vedem daca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii care doresc sa candideze la europarlamentare isi pot depune candidatura pana pe 1 septembrie. "PNL a hotarat astazi criteriile, procedura si calendarul de desemnare a candidatilor PNL pentru Parlamentul European. Candidaturile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Braila, ca nu a luat inca o decizie referitoare la o eventuala candidatura a sa la alegerile europarlamentare, desi sunt multi cei care i-au cerut sa candideze. "Sunt multi care mi-au cerut sa candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie. Cand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca un Consiliu National pentru stabilirea criteriilor pentru alegerile europarlamentare va avea loc in perioada 15-30 iulie. "Da, cu siguranta, in perioada 15-30 iulie v-am spus ca va fi convocat, o sa stabilim probabil in Biroul Executiv",…