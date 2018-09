Ludovic Orban: PNL va participa la alegerile europarlamentare pe propriile picioare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca a fost mandatat de partid sa demareze discutii cu PNL si USR pentru a crea un pol politic anti-PSD, punctand ca un urmator pas ar putea fi stabilirea unei liste comune a opozitiei la alegerile europarlamentare de anul viitor. "Singura modalitate…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat lui, dupa sedinta Congresului National al partidului, ca le va propune, saptamana viitoare, liderilor din opozitie, sa aiba o lista comuna la alegerile europarlamentare si a subliniat ca este necesar crearea mai intai a unei aliante intre aceste partide.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Sibiu, ca inscrierile pentru europarlamentare se vor face pana la data 1 octombrie, iar lista finala ar putea fi cunoscuta pana la finalul anului.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca un Consiliu National pentru stabilirea criteriilor pentru alegerile europarlamentare va avea loc in perioada 15-30 iulie. "Da, cu siguranta, in perioada 15-30 iulie v-am spus ca va fi convocat, o sa stabilim probabil in Biroul Executiv",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca, dupa ce fostul sef al statului Traian Basescu a renuntat la sefia PMP, partidul este ”mai frecventabil”, el precizand ca l-a felicitat pe Eugen Tomac pentru alegerea in functia de lider al formatiunii.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a lansat un atac voalat catre USR si Miscarea Romania Impreuna, partidul condus de Dacian Ciolos. In contextul in care unii analisti cer unificarea dreptei cu scopul de a invinge PSD, liderul liberal spune ca doar PNL este de dreapta.