Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Mediaș, in județul Sibiu, ca partidul va fi alaturi de președintele Romaniei in decizia pe care acesta urmeaza sa o ia referitoare la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Liderul PNL s-a aratat de asemenea rezervat in privința aderarii Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), dupa reacția directorului organizației exprimata in legatura cu decizia CCR.