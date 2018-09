Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat ca PNL va depune doua moțiuni simple, una prin care vor cere demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scaparea de sub control a pestei porcine, și alta ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, pentru dezastrul provocat finanțelor publice locale.„Am luat ...

- Biroul Executiv al PNL a decis initierea si depunerea a doua motiuni simple, una indreptata impotriva ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, si cealalta care il vizeaza pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, au precizat surse liberale pentru AGERPRES.Cel doua motiuni vor fi depuse, cel mai probabil,…

- Biroul Executiv al PNL a decis initierea si depunerea a doua motiuni simple, una îndreptata împotriva ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, si cealalta care îl vizeaza pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, au precizat surse liberale

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a trimis luni o scrisoare deschisa catre liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, in care ii indeamna sa accepte sa depuna impreuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului, amintind de „mineriada din 10 august”.

- Doar 7 dintre companiile care ofera servicii de monitorizare a flotelor auto prin GPS au inregistrat in 2017 afaceri de peste 10 mil. lei Companiile Webeye din Ungaria si ETA Automatizari din Timisoara (cu brandul Safefleet) sunt jucatorii cu cea mai buna pozitie de pe piata locala de solutii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea acestui for in sesiune extraordinara, va fi depusa de deputatii liberali."Am discutat acest subiect. Am luat decizia ca plangerea sa fie depusa de deputati,…

- Orban, despre ”atacurile demente ale PSD”. Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat atitudinea social-democraților la adresa protestelor din 10 august, dar și la adresa președintelui Klaus Iohannis. ”Condamnam ferm toate atacurile demente ale PSD impotriva protestatarilor și a lui Iohannis. PSD traiește…

- Liberalii depun, miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura "Opriti Guvernul marioneta!" pe 20 iunie, presedintele PNL, Ludovic Orban precizand ca daca aceasta va trece el va fi propunerea partidului pentru functia de premier.