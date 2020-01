Ludovic Orban: PNL va câştiga alegerile parlamentare, indiferent când vor avea loc Liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, este convins ca PNL se va impune in alegerile parlamentare din acest an, indiferent daca acestea vor fi anticipate sau la termen.



El a declarat, vineri, la Iasi, ca "Parlamentul actual nu mai are nicio legatura cu optiunile politice ale romanilor de astazi", iar din acest motiv PNL va face tot ce depinde de el pentru a ajunge la anticipate.



"PNL va castiga alegerile parlamentare, indiferent cand vor avea loc. Problema este ca Parlamentul actual nu mai are nicio legatura cu optiunile politice ale romanilor de astazi. Ele sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

