- Astazi, impreuna cu deputatul Lucian Heiuș am avut o intalnire de lucru la București, cu Ministrul Finanțelor Publice, domnul Florin Cițu. Scopul intalnirii a fost acela de a urgenta obținerea avizului pentru transferarea poligonului armatei, aflat in zona Archia, in suprafața de 28 de hectare,…

- Premierul a declarat ca se asteapta ca dupa lunile iulie-august numarul cazurilor de coronavirus sa scada semnificativ. Mai mult, premierul nu are niciun dubiu ca acest lucru se va intampla. Citeste si Ludovic Orban: "Pensiile vor creste. Procentul cu care vor creste va depinde de starea economiei"…

- Dan Cîmpean a fost numit în functia de director general al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, informeaza Agerpres. Decizia premierului, luata saptamâna trecuta, în data de 30 aprilie,…

- Deputatii dezbat, luni, incepand cu ora 17.30, motiunea simpla depusa saptamana trecuta, de PSD, impotriva ministrului Finantelor Publice, Florin Citu. Motiunea simpla este intitulata "Virusul Citu a infectat economia nationala"In document, PSD spune ca "amanetarea finantelor tarii trebuie sa inceteze,…

- Elon Musk, directorul general Tesla, a scris pe Twitter ca acțiunile companiei sunt mult prea scumpe. Piața a reacționat imediat, iar acțiunile Tesla au scazut cu 10% intr-o singura zi, generand o pierdere de 14 miliarde de dolari. Actiunile producatorului de automobile electrice Tesla au scazut vineri…

- Printr-un comunicat de presa semnat de Laszlo Tokes, organizația ii cere demisia președintelui Romaniei. Iata scrisoare organizației maghiare conduse de Laszlo Tokes: ”Subiectul declaratiei respective, rostite chiar in fata opiniei publice internationale, a fost adoptarea tacita in Camera Deputatilor…

- Indicele cheltuielilor de consum a inregistrat o scadere de 7,5% in Statele Unite in luna martie, in contextul efectelor crizei pandemiei asupra veniturilor, informeaza publicatia The Wall Street Journal, anunța MEDIAFAX.Cheluielile de consum, principalul factor de stimulare a cresterii economice,…

- ​​​​​​​Un aparat de tratare cu plasma a pacientilor cu coronavirus a fost pus la dispozitia Centrului de Transfuzie Sanguina Pitesti cu titlu gratuit, pentru un an, iar in scurt timp in Arges va fi functional si un aparat de testare a COVID-19, se arata intr-un comunicat de presa, transmis, vineri,…