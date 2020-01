Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal este in favoarea organizarii alegerilor anticipate, context in care o comisie formata din lideri ai partidului va investiga posibilitatile reale de desfasurare a acestora si va purta discutii exploratorii cu toti partenerii politici pentru a vedea cum se pozitioneaza acestia,…

- Dacian Ciolos sustine ca alegerile anticipate sunt singura alternativa la actualul impas politic. Liderul PLUS ii sugereaza prim-ministrului Ludovic Orban sa isi asume raspunderea in Parlament pe mai multe proiecte de lege de reforma, inclusiv pentru alegerea primarilor in doua tururi, iar in cazul…

- Ludovic Orban a declarat, dumicica, in timpul unei vizite in județul Valcea, ca este nevoie de alegeri anticipate pentru ca „este foarte dificil, cu actualul Parlament, sa se adopte legi care sa fie legile așteptate de oameni”, aratand ca PNL cauta parteneri politici care sa susțina acest demers

- Premierul și liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat ca liberalii iși doresc alegeri anticipate, dar numai in situația in care peste jumatate dintre parlamentari vor fi de acord sa pice doua Guverne consecutive.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam…

- Candidatul USR la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat, miercuri, la Roman, ca viitorul guvern trebuie sa isi asume organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul USR a spus ca zilele viitoare, cand va reveni in Bucuresti, se va intalni cu premierul desemnat Ludovic…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca este in favoarea alegerilor anticipate, dar numai dupa prezidentialele din noiembrie. "Personal eu sunt in favoarea alegerilor anticipate, dar dupa prezidentiale. Vreau...

